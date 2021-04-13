وزير الخارجية يناقش آخر تطورات قضية سد النهضة مع سكرتير عام الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استعرض شكرى، خلال المكالمة، آخر التطورات فى ملف سد النهضة، مؤكدًا ثوابت الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح وزير الخارجية خطورة استمرار إثيوبيا فى اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثانى دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلاً عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها فى الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقى فى هذا الشأن.

ووجه سامح شكرى خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمى تم من خلاله شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.