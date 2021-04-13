النشرة المرورية.. حملات على الطرق السريعة لسحب الكثافات بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن وزارة الداخلية وضعت خطة مرورية لتصفية أى كثافات متوقعة أعلى الطرق بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بنشرة الرابعة مع الإعلامية ياسمين الحفناوى المذاع على الراديو 9090، أن معدلات السير تتجاوز ما بين 60 إلى 65 %، مشيرًا إلى أن الأحجام انحسرت فى محافظة الإسكندرية عند محور أبوقير بمنطقة كفر عبده، أما باقى محافظات الوجه البحرى والطرق السريعة والصحراوية تعمل بشكل مرضى تماما.

وتابع أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات، وأكد أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وأشار صابر إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تشهد بعض أعمال التوسعة، مع توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى، ينتج عنه بعض الأحجام أعلى البساتين والمرج.

فيما، انحسرت الأحجام المرورية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وطالب بسلوك شارع بيع الجيزة، كما انحسرت الأحجام فى محافظة القاهرة فى مطلع كوبر الفنجرى ويفضل سلوك لطفى السيد وأحمد سعيد، وطالب بتجنب منطقة نفق الملك الصالح وكوبر عباس ويفضل اتخاذ كوبرى الجامعة وكوبرى الساحل للقادم من القاهرة والمتجه للجيزة.