الدقهلية.. ضبط أكثر من 6 آلاف عبوة أدوية دون ترخيص

جدة - نرمين السيد - تمكنت حملات التفتيش الصيدلى بمحافظة الدقهلية من ضبط مكان يمارس صاحبه النشاط الصيدلى وحيازة وبيع الأدوية بدون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم ضبط (424) صنف أدوية تنوعت بين (أقراص وأشربة وكبسولات) بعدد 6 آلاف و20 عبوة أدوية.





ووجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار - فى بيان، اليوم - بضرورة الاستمرار فى حملات التفتيش على جميع الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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