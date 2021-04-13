فيديو- «الإمام الطيب»: الإسلام دين الوسطية والمسلمون هم الأمة الوسط

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الوسطية هى أخصُّ خصائص الإسلام، وأَولاها بالتوضيح والبيان؛ ومن أجلِها سُمِّى الإسلامُ: «دينَ الوسطيةِ»، كما سُمِّى المسلمون بالأُمَّةِ الوسَطِ، وهذا ما نقرأُه صريحًا فى قولِه تعالى فى سورةِ البقرةِ "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"، مؤكدا أن المتأمل فى هذه الآية والآيتين السابقة واللاحقة لها يتضح له أصالةً- موقعُ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ، ومسؤوليتُها فى قيادةِ الإنسانية وتصحيحِ مسيرتِها.





وأضاف شيخ الأزهر، أن الأمرُ الثَّانى الذى قررته الآية الكريمة هو بيانُ أن اللهَ تعالى هو مَن يهدى مَن يشاءُ من عبادِه إلى صراطٍ مستقيمٍ، وهذا الأمرُ الثانى هو بيتُ القصيدِ الذى نهدُفُ إليه، وأعنى به وصفَ المسلمينَ بأنَّهم أُمَّةٌ هداها اللهُ إلى صراطٍ مستقيمٍ، فى مقابلِ أُمَمٍ ضلَّت عن هذا الصراطِ، وآن الأوان أن يتسلم نبى هذه الأمَّة دوره فى قيادة البشرية فيما تبقى لها من حياة ظهر هذا الكون، موضحا فضيلته أننا إذا قرأنا هذه الرموز فى ضوء قوله تعالى فى السورة نفسها: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾، فسوف يتضح لنا أن العهد الإلهى وهو «إمامة الناس» لن يستمر فى ذُرِّيَّة إبراهيم عليه السلام على وتيرةٍ واحدةٍ أو ميراثٍ طولى ممتد وإنما سينتقل من فرع من ذرية إبراهيم -بسبب ظلمهم- إلى فرع آخر يبقى معه إلى آخر الزمان،

وأشار شيخ الأزهر خلال الحلقة الأولى من برنامجه الرمضانى "الإمام الطيب"، أن الآية السابقة لها وهى قوله تعالى "سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"، نزلَت لِتُقرِّرَ أمرينِ، الأوَّلُ: حادثةِ تحويلِ قِبْلَةِ المسلمينَ فى صلاتِهم من بيتِ المقدسِ إلى المسجدِ الحرامِ، وسُخريَةِ المنافقينَ والمشركينَ وبنى إسرائيلَ وإنكارهم على المسلمين أن يولوا وجوههم فى صلاتهم شطر المسجد الحرام وأمْرِ اللهِ تعالى رسولَه أن يرد عليهم سفاهتهم، ويُذكِّرهم بأنَّ المشرقَ والمغربَ وأرجاءَ الكونِ وجِهاتِه كلَّها مِلكٌ للهِ تعالى لا شريكَ له، مؤكدا أن إذا كان تحويل القِبْلة قد حدث فى السَّنَة الثانية من الهجرة؛ فإنه مرتبط أشد الارتباط بحادثة الإسراء والمعراج فى العهد المكى قبل الهجرة بعام، وما حدث فيها من إمامته بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وما ترمز إليه من تحول النبوة من بنى إسرائيل إلى بنى إسماعيل، وما يعنيه ذلك من أنه هو وارث مفاتيح النبوة من بنى إسماعيل وبنى إسحاق معًا.وأضاف شيخ الأزهر، أن الأمرُ الثَّانى الذى قررته الآية الكريمة هو بيانُ أن اللهَ تعالى هو مَن يهدى مَن يشاءُ من عبادِه إلى صراطٍ مستقيمٍ، وهذا الأمرُ الثانى هو بيتُ القصيدِ الذى نهدُفُ إليه، وأعنى به وصفَ المسلمينَ بأنَّهم أُمَّةٌ هداها اللهُ إلى صراطٍ مستقيمٍ، فى مقابلِ أُمَمٍ ضلَّت عن هذا الصراطِ، وآن الأوان أن يتسلم نبى هذه الأمَّة دوره فى قيادة البشرية فيما تبقى لها من حياة ظهر هذا الكون، موضحا فضيلته أننا إذا قرأنا هذه الرموز فى ضوء قوله تعالى فى السورة نفسها: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ﴾، فسوف يتضح لنا أن العهد الإلهى وهو «إمامة الناس» لن يستمر فى ذُرِّيَّة إبراهيم عليه السلام على وتيرةٍ واحدةٍ أو ميراثٍ طولى ممتد وإنما سينتقل من فرع من ذرية إبراهيم -بسبب ظلمهم- إلى فرع آخر يبقى معه إلى آخر الزمان،

وأوضح شيخ الأزهر، أنه قد يتبادر إلى الأذهانِ أنَّ فى هذا الكلامِ إطراءً لأُمَّةِ الإسلامِ، ومَدْحًا لهم مبالغًا فيه، ولكن أردتُ إظهار عِظَمِ الدَّورِ المنوطِ بهذه الأُمَّةِ وثِقَلَه، وضرورتِه لواقعِنا المعاصرِ اليوم، مشددا على أن المتأمل فى مُجمَلِ خريطةِ العالمِ الذى نعيشُ فيه اليوم، يصعب عليه أن يجد «الهدى الإلهى» المعبَّرَ عنه «بالصِّراطِ المستقيمِ»، والذى يحتاج إليه عالم اليوم احتياج المريض الذى اصطلحت عليه العلل الخلقية والأمراض الاجتماعية إلى طبيب نابه خبير بالعلاج والدواء الناجع؟ أتجدُه فى شوارعِ الدولِ اللاتى أدارَت ظهرَها للهِ -تعالى- ولحدودِه وشرائعِه وقوانينِه، أم تجدُه فى سياساتِ غطرسةِ القوَّةِ، واقتصادِ السلاحِ، وتمزيقِ أنسجةِ الشعوبِ؛ لإشعالِ نيرانِ الفتنةِ بين أبنائها، أم تجدُه فى سياساتِ الكَيلِ بمكيالينِ؟ أم فى القيمِ الجديدةِ الدَّاعيَةِ إلى عبادةِ الفردِ، أم فى اجتياحِ ثقافةِ المثليَّةِ والشُّذُوذِ.

وشدد شيخ الأزهر على أن هناك أمرا آخَرُ جديرٌ بالاعتبارِ فى هذا السياقِ، وهو المقارنةُ بينَ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ حينَ تعتصمُ بثقافةِ الجذورِ وأصولِ التُّراثِ الثَّرى بحقوقِ الإنسانِ من المنظورِ الإلهى، لا من منظورِ النَّزَواتِ الدَّنِسةِ والغرائزِ الهابطةِ، وبين الأممِ الأخرى التى لم تَعُدْ تعوِّلُ فى أنساقِها الإنسانيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ على أخلاقِ الدِّينِ، وتوجيهاتِ الوحى الإلهى، واستبدلت بها إمَّا نزَعاتِ الفَردِ على حسابِ المجموعِ، وإمَّا نزعاتِ المجموعِ على حسابِ الفَردِ، حتى أصبحَت ثَرَواتُ الأرضِ فى أيدى قِلَّةٍ قليلةٍ لا تعرفُ ما الفقرُ ولا البؤسُ ولا المرضُ ولا الحرمان.

الجدير بالذكر أن الهدف من البرنامج الرمضانى لشيخ الأزهر "الإمام الطيب" هذا العام أمران، الأمر الأول، أنْ يزدادَ المسلمُ عِلمًا بأن مبادئَ الدِّينِ الإسلامى، تُحقِّقُ -نظريًّا وعمليَّا- سعادةَ الفردِ وسعادةَ المجتمعِ، فى الدُّنيا والآخرةِ، والأمرُ الثانى أنْ يقتنعَ غيرُ المسلمِ -مِمَّن يشاهد البرنامج- أنَّ الإسلامَ ليس كما يصوِّرُه أعداؤه: دينَ دماءٍ وحروبٍ وتضييقٍ على مُعتنقِيه، وإنَّما هو -على العكسِ- دينُ سَلامٍ وتعاونٍ وتسامُحٍ ورحمةٍ مُتبادَلةٍ بينَ النَّاسِ، بل وبين الحيوانِ والنباتِ والجمادِ، شأنُه فى ذلك شأنُ سائرِ الأديانِ الإلهيَّةِ السابقةِ فى الرحمة بالخلق، وانتشالِ الإنسان من أوحالِ الضَّلالِ، وهدايتِه للتى هى أقومُ، كلما تفرَّقَت به السُّبلُ، واشتبهَت عليه المسالكُ، وضاعَ الطريقُ من تحتِ قدمَيه.