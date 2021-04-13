الإفتاء: إجراء مسحة كورونا فى نهار رمضان لا يبطل الصيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تصريحاته، فى بث مباشر أجرته دار الإفتاء اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا فى نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط فى بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة فى بعض المذاهب.
وأشار إلى أن الكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا أن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا فى نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم، أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل فى مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
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