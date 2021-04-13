ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالًا نصه: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟

وقال الدكتور على مهدي، إن حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان أو غيره من أيام الصيام لا شيء عليه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ".

وشدد على أنه لا تكليف مع النسيان أو الخطأ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية تجيب على ....ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.