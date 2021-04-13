شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بشهر رمضان بفيديو على السوشيال ميديا

قدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ بنا وبغيرِنا منَ البأساءِ والضَّراءِ.

جاء لك خلال رسالة مصورة نشرها فضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قال فيها: "كلُّ عامٍ وأنتم بخيرٍ، بمناسبةِ حُلولِ هذا الشَّهرِ الكريمِ المبارَكِ، شهرِ رمضانَ، شهرِ الخيرِ والبركةِ، شهرِ المغفرةِ والرحمةِ والعِتقِ منَ النَّارِ، وإنَّا -وفي هذه الساعاتِ الأولى من هذا الشهرِ- لَنسألُ المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ بنا وبغيرِنا منَ البأساءِ والضَّراءِ".