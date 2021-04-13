انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاة التراويح وأحكامها وهل هي جائزة على النساء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت صلاة التراويح مع أول يوم من شهر رمضان الكريم الذي يتهافت الجميع للذهاب وتأديتها في جميع الجوامع المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وهذا لأن صلاة التراويح من الصلوات المحببة على جميع المسلمين وهذا لأنها تزيل التعب والمشقة، بالإضافة أنها تزيح أعباء الدنيا وتجعلك بين يدي الله وفي هذا الشهر بالتحديد فماذا تريد أكثر من ذلك، لهذا لنتعرف عليها.

ما هي صلاة التراويح

صلاة التراويح هي من السنن المؤكدة حسب قول العديد من المذاهب مثل المالكية والحنفية والحنابلة، حيث يتم تأديتها في شهر رمضان ويتم صلاتها عقب صلاة المغرب.

صلاة التراويح من الصلاة الأحادية فممكن أن تكون 13 ركعة بالإضافة إلى 3 ركعات شفع ووتر، أو أن تكون 23 ركعة بالإضافة إلى 3 ركعات وتر مثلما يحدث في المملكة العربية السعودية.

أحكام صلاة التراويح

يجب أن تعرف أن هذه الصلاة سنة على كلاً من النساء والرجال معًا حيث قام النبي بذكرها في أحد أحاديثه الشريفة التي نقلت على لسان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قال: أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه” أخرجه النساني.

كما حرص أبي هريرة على نقل حديث النبي الذي قال الرسول فيه عليه أفضل الصلاة والسلام “من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه” رواه البخاري.

أما الإمام النووي حرص على التحدث عنها في كتابه المجموع شرح المهذب، حيث ذكر أن صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء.

لذلك من حكم صلاة التراويح أنها مستحب على جميع المسلمين رجال ونساء أن يقوموا بالمحافظة على تأديتها خلال هذا الشهر الفضيل.

الإجراءات الاحترازية عند صلاة التراويح

لكي تقوم بالمحافظة على نفسك ومن معك يجب أن تقوم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي حرصوا على الإعلان عنها مسبقًا حتى أن وزير الأوقاف قام بالتحدث عنها في آخر صلاة جمعة في شهر شعبان، حيث قال:

يجب على كل مواطن أن يحضر سجادة الصلاة الخاصة به.

يجب أن يكون المصلي متوضئ في منزله.

يجب أن يلتزم بالمسافات بين كل مصلي وآخر.

يجب أن يقوم بارتداء الكمامة أثناء الصلاة.

جميع المصليين لا يجب عليهم أن يقوموا بالاحتكاك ببعضهم أو سلام.

لأن هذا في آخر الأمر يجعلهم يقومون بجميع الشعائر التي يحبوها خلال هذا الشهر بدون أن يصابوا بأي عدوى أو مرض، وحفظ الله مصر خلال هذا الشهر الكريم.