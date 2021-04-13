انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر | تعلّم كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة عبر الإنترنت 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، حيث حرصت الوزراة في الآونة الأخيرة و بالتنسيق مع نيابة المرور على تشغيل أنظمة إليكترونية للمواطنين مُلّاك السيارات في مصر تساعدهم على القيام بـ الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارة ورخصة القيادة في أنحاء الجمهورية، بخطوات مبسّطة وسلسلة دون الحاجة بعد ذلك إلي الوقوف في الطوابير أو إضاعة الوقت، والمال، والجهد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يُمكن للمواطن المصري الآن من خلال مركز إمداد المعلومات للنيابة العامة بإدارة التحول المُميكَن لإنفاذ القانون، الاستعلام على مخالفات المرور لرخص السيارة والقيادة في مصر، والتي هي من ضمن الخدمات المرورية المقدمة من الموقع الرسمي الخاص بنيابات المرور.

وهي خدمة إليكترونية تُمكْنَك من الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 على الرخصة الخاصة بالتسّيير بأنواعها، إضافة امكانية متابعة مخالفات الرخص، وتجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت لها، و إتاحة الاطلاع على نماذج مخالفات التسّيير المسجلة عبر الموقع.

رابط موقع نيابة المرور.. اتّبع الخطوات:-

– للتسجيل عبر الرابط الرسمي لنيابة مخالفات المرور العامة ومتابعة المخالفات إضغط هنـــا، << الرابط الرسمي.

– تَصفّح الخدمات المرورية المتاحة، وفي هذا السياق عليك إختيار>> خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

– ادخال البيانات الموجودة في رخصة القيادة أو السيارة، منها الرقم القومي المكون من 14 رقم، نوع الرخصة، رقم اللوحة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم إختيار استعلام إجمالي المخالفات.

في سياق مُنفصل يُمكّنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، نظراً لإقتراب مواعبد سَداد الفاتورة في تاريخ 15 ابريل 2021, عن طريق الدخول وقراءة التقرير التالي: