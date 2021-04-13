/626957/فيديو-علي-جمعة-الحسين-سيد-شباب-أهل-الجنة-وهذا-سبب-تسميته

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن سيدنا الحسين، رضي الله عنه، شرف العالم في يوم 5 شعبان عام 4 هجريًا، وكان عمره 6 سنوات عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عبر برنامج "مصر أرض الصالحين"، أن سيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أشبعه حنان وأمان فكان مفتاح شخصيته المطالبة بالحق.

وأضاف جمعة، أن سيدنا الحسين في طفولته كان يعلو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء سجوده في الصلاة فكان يُطيل السجود.

وعندما سأل الصحابة النبي عن السبب قال: "رأيت ابني على ظهري فلم أرد أن أقطعه"، وكان يقول عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

مثل أسماء أبناء سيدنا موسى

وتابع عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف: "الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن سبب تسميته لأحفاده الحسن والحسين والمحسن والذي توفى، بهذه الأسماء فقال هذه مثل أسماء أبناء سيدنا موسى "بشر- بشير- مبشر"، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحد المرات جاءت السيدة فاطمة وسيدنا علي –رضى الله عنهما- والحسن والحسين في السنة السادسة للهجرة، وكانت السيدة فاطمة حاملة بابنتها السيدة زينب، ففرد عباءته وجلسوا عليها، وسموا هؤلاء الخمس بأهل الكساء أي أن النسل النبوي الشريف يأتي منهم.

سيدنا الحسين ومفتاح شخصيته

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن سيدنا الحسين، كان مفتاح شخصيته المطالبة بالحق، لافتًا إلى أن شقيقه الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وعند وفاة معاوية ذهب إلى شيعته للمطالبة بحقه في الخلافة، وذلك لكونه كان الأولى بالخلافة من يزيد بن معاوية الذي استشهد على يده نتيجة المطالبة بحقه لكون يزيد في عام هدم الكعبة، وفي عام قتل الحسين، ولذا كان يقال: "العن يزيد ولا تزيد".

مصر تشمل أهل البيت وأولياء الله الصالحين

فيما أكد الدكتور على جمعة، أن مصر تشمل أهل البيت وأولياء الله الصالحين، حيث بها من الأولياء الكبار العظام الذين نشروا التقوى والبرنامج اليومى للذكر بينهم أبو الحسن الشاذلى وإبراهيم الدسوقى والمرسى أبو العباس ومجموعة الضخمة من الأولياء الذين نقلوا البرنامج اليومى لعبادة الله، متابعا: مصر فيها حاجة حلوة.

مصر بها طائفة جعلتها محط انظار العالم

وأضاف مفتى الجمهورية السابق، أن مصر بها طائفة جعلتها محط انظار العالم ولا زالت وهم العلماء، فيها من العلماء الكثير مثل أبى حجر الحيتانى وفيها الإمام الشافعى الذى دفن في مصر.

مصر أرض الصحابة

وتابع مفتى الجمهورية السابق، أن مصر أرض الصحابة وآل البيت والأولياء وأرض الصالحين والعلماء، فمصر محروسة بشعبها وعمل أبائها، وبدعاء أوليائها وجيشها وهذا التاريخ والعبق الذى ينجذب إليه الناس.

وصف سيدنا نوح لمصر

وقال الدكتور على جمعة: "وصف سيدنا نوح مصر أنها غوط العباد ودرة البلاد، فمصر أول ما تدخلها تشعر بالأمن والأمان، ومصر آمنة بكل ما يمكن أن تكتنفه من مشكلات ولكنها أمنة وتشعر بالأمن فيها من خلال تصرفات أبنائها، وكان أهل البيت يلوذون بمصر".