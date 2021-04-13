/626954/أحمد-عبد-الماجد-تدشين-حملة-توعية-للمواطنين-للحد-من-انتشار-كورونا

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري إن الحزب سيقوم بتوزيع شنط رمضان بجميع المحافظات وأمانات المراكز والقرى على الأسر الأكثر احتياجا وذلك على مدار الشهر الكريم.

وأضافالنائب أحمد عبدالماجد، أن حزب الشعب الجمهوري سيقوم بتدشين حملة توعية للمواطنين خلال شهر الفضيل، للحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من أخطاره، بجانب توضيح تجنب الإصابة وطريقة التعامل في حال ظهور الأعراض.

وطالب عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد عبدالماجد ، الحكومة بتكثيف الجهود والتشديد على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة النشاط الاجتماعي والاختلاط وضرورة منع أية تجمعات.

فيما دعا عبدالماجد ، الحكومة أيضا بضرورة توفير كميات إضافية من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بكورونا بالمستشفيات ورفع حالة الاستعداد لكافة الفرق الطبية، بجانب المتابعة اليومية لإمدادات أسطوانات الأكسجين بكافة مستشفيات العزل.

ووتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية" داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.