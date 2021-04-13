بسمة وهبة تقدم مايا دياب في برنامج العرافة بطريقة مثيرة..فيديو

/626955/بسمة-وهبة-تقدم-مايا-دياب-في-برنامج-العرافة-بطريقة-مثيرةفيديو

برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة، ينطلق بعد قليل، لتكون البداية مع الفنانة اللبنانية مايا دياب حيث ينتظرها العديد من الجماهير ومتابعيها، لتفجر العديد من التصريحات المختلفة والجريئة مع الإعلامية بسمة وهبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وكواليس البرومو الخاص بالحلقة الأولى من برنامج العرافة، الذي شهد العديد من التصريحات النارية من مايا دياب، وأسئلة غير متوقعة من الإعلامية بسمة وهبة.

أولى حلقات برنامج العرافة لـ بسمة وهبة

قدمت الاعلامية بسمة وهبة ضيفتها بجملة قصيرة في بداية البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، ألا وهي “صاروج لبناني موجه..مثيرة للجدل بآرائها وجمالها”، لترد مايا دياب في حديثها مع العرافة، قائلة: “الجمال بالنسبة ليا نعمة قولتي لو لبست خيش هكون مثيرة”.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

بسمة وهبة تلفت الأنظار قبل عرض العرافة

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.