للحديث عن سد النهضة.. وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع سكرتير عام الأمم المتحدة

/626956/للحديث-عن-سد-النهضة-وزير-الخارجية-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-سكرتير-عام-الأمم-المتحدة

‎أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، اليوم 13 أبريل الجاري، مع "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض الوزير شكري أخر التطورات في ملف سد النهضة.

وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التوصل إلى إتفاق ملزم لقواعد الملء بشأن سد النهضة

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الاسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

هذا، وقد قام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات الى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد استقبلت وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للحديث عن آخر التحديات العربية والعالمية، كماجرى التطرق إلى آخر الملفات على الساحة العربية.

هذا وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت فى وقت لاحق عن فشل جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث،.