/626958/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تعقد-لقاء-لأعضاء-الاحتياط-من-٢٢-حزب

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال اللجنة المسؤولة عن الأعضاء الاحتياطي بها، بعقد لقاء للأعضاء الاحتياط من ٢٢ حزب، بينهم المصريين الأحرار، النور، الشعب الجمهوري، التجمع، مستقبل وطن، العدل، بالإضافة لمجموعة من الشباب السياسي، وذلك بقاعة خوفو للمؤتمرات بالجيزة. وكان اللقاء بحضور مسئولي لجنة الاحتياط، وهم النائب بلال حبش، النائب علاء عصام، الأستاذة شيماء عبدالاله، الأستاذة صابرين حجازي، بالأضافة للنائبة اميرة العادلي.

وتضمن اللقاء عدة محاور منها الترحيب بالزملاء، وجلسة تعريفية حول التنسيقية وأهدافها ومبادئها، التعريف باللجان النوعية، بالإضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات وأدوار أعضاء التنسيقية. كما جري الاستماع لمناقشات واستفسارات الأعضاء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية" داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.