«أقر وأعترف» أحمد شوبير يتخطى الخطوط الحمراء مع نجوم الرياضة.. «فيديو»

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يقدم الإعلامى الرياضى الكبير، أحمد شوبير، برنامج «أقر وأعترف» الساعة الخامسة مساءً على فضائية أون سبورت، وذلك للحديث عن الذكريات المثيرة لأبرز النجوم الرياضية.

برنامج «أقر وأعترف» مع شوبير

ونشرت فضائية أون سبورت البروموا الخاص ببرنامج «أقر وأعترف» والذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، وظهر فى البروموا، عدد كبير من النجوم مثل خالد الغندور، وعبدالظاهر السقا، ومحمد عمارة، وآخرون.

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

«أقر وأعترف» على فضائية أون سبورت

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.

هذا وفى سياق آخر، قدم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على صفحته الشخصية قرارات لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، وقف إمام عاشور وخمسة من ناشئي الزمالك.

وقال الإعلامى أحمد شوبير على صفتحه الشخصية:” تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 .. وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم”.

وتابع:” تلقى الاتحاد أيضا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها”.