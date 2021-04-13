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تشهد خريطة برامج ومسلسلات قناة المحور في رمضان 2021، حالة من التنوع بين ما تقدمه من مسلسلات وبرامج مختلفة، حيث اختارت مجموعة من البرامج المتميزة لتقديمها للمشاهدين، بالإضافة إلى مسلسلات ذات طابع فريد، ذلك في إطار التطوير الذي حرص عليه الكاتب الصحفي عمرو الخياط بعد توليه رئاسة قناة المحور.

دوت الخليج ينشر خريطة برامج ومسلسلات قناة المحور في رمضان، حيث يأتي برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في مقدمة القائمة التي سيتم تقديمها خلال شهر رمضان 2021.

برامج ومسلسلات قناة المحور

تقدم قناة المحور خلال شهر رمضان برامج طبخ تقديم الشيف عظيمة في تمام الساعة 1 ظهرًا، ومن ثم ينطلق بعدها برنامج الحيا أخلاق في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وبرنامج إطمن تقديم محمد هشام في تمام الساعة 6 فبل رفع آذان المغرب، ليأتي بعدها برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في تمام الساعة 6.30 بعد المغرب.

أما عن موعد برنامج المصرى أفندى، تقديم محمد على خير يأتي من الخميس حتى السبت في تمام الساعة 10 مساءً، وبرنامج 90 دقيقة للاعلامي أسامة كمال في تمام الساعة 10 مساءً من الأحد حتى الأربعاء، وبرنامج كلام من دهب تقديم طارق علام ويقدم جائزة يومية قدرها 200 ألف جنيها يوميًا الساعة 11 مساءً.

مسلسلات رمضان 2021 على قناة المحور

اصطفت قناة المحور باقة متنوعة من مسلسلات رمضان 2021، ليأتي على رأسها مسلسل القاهرة كابول الذي يتم عرضه في تمام الساعة 9 مساءً، بطولة الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، وسميرة الأسير، ومحمود الشرقاوي، وخالد كمال وكريم قاسم، وعدد كبير من النجوم.

ومسلسل كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، وآيتن عامر، وطارق عبد العزيز ورحاب الجمل وسلوى خطاب أحمد فهمى وإخراج كريم العدل، والذي من المقرر عرضه في تمام الساعة 8 مساءً.

يعرض مسلسل فارس بلا جواز في تمام الساعة 11.30 مساءً بطولة مصطفى قمر، بشرى، ومحمد ثروت، وريم مصطفى، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وطارق عبدالعزيز، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأوس أوس، وديما بياعة، ومحمد طعيمة، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.