الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل بسوهاج وكفر الشيخ بناء على أحكام قضائية

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، بإنهاء خدمة عاملين بسوهاج وكفر الشيخ تنفيذًا للأحكام القضائية بحقهما.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه "تم إنهاء خدمة كل من: ممدوح سليم سلامة، والذى كان يعمل إمامًا وخطيبًا بأوقاف سوهاج، وأبو السعود إبراهيم على عزيز، والذى كان يعمل عاملًا بأوقاف كفر الشيخ، وذلك بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية". وأضافت أنه "من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهما بالوزارة".. مشيرة إلى أنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف سوهاج وكفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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