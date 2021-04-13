قائد القوات البحرية يلتقى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول...

إلتقى الفريق / أحمد خالد قائد القوات البحرية الفريق بحرى / صامويل بابارو قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوة البحرية المشتركة "CMF" والوفد المرافق له بمقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية . وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن وإستقرار المنطقة ، وتعظيم مشاركة مصر فى القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحورى كقوة مؤثرة بالمنطقة . وأكد قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحرى مع مصر من خلال التوسع فى مجال التدريبات المشتركة ، موضحاً أن مصر تمثل مفتاح الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط . ومن جانبه أشاد الفريق / أحمد خالد بتطور علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين خاصة فى المجالات التقنية ونقل وتبادل الخبرات فى عمليات الأمن البحرى ومجال الأمن السيبرانى والتدريبات المشتركة . حضر اللقاء عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية .

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