مستحقات ساسي المالية توقف صفقة انتقاله إلى الهلال السوداني

كشف مصدر داخل إدارة نادي الهلال السوداني حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن توقيع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلي نادي الهلال السوداني تمهيدا للانتقال اليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي السوداني عقد اجتماعا في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة صفقات الفريق في الموسم المقبل، ولن يكون من بينهم فرجاني ساسي ولكن هناك لاعبين من أهلى الخرطوم .

وأضاف المصدر ان مجلس الهلال لم يتحدث مع فرجاني ساسي لعلمهم بأن طلباته المالية مرتفعة وتفوق إمكانيات النادي المالية، وهو ما يؤكد ان اللاعب خارج حسابات الهلال السوداني، مضيفا أن هناك لاعبين من فريق أهلي الخرطوم يتم التفاوض معه حاليا يلعب في مركز خط الوسط واقترب من ارتداء الفانلة الزرقاء في بداية الموسم المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد انتشرت مؤخرا كشفت عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع فرجاني ساسي ، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المُقبل، وحتى الآن لم يجدد رغم تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء بأن رغبة التجديد مشتركة بين الطرفين ولكن الأمور المادية هي العائق الوحيد.

ونقلا عن موقع «كفرووتر» السوداني، فإن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة مع لاعب الزمالك فرجاني الساسي لأجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكر موقع كفرووتر السوداني عن وصول مفاوضات نادي الهلال السوداني مع فرجاني ساسي إلى خطوات متقدمة من أجل التوقيع مع اللاعب التونسي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف أن فرجاني ساسي كان قريبا من اللعب للهلال في الفترة الماضية، إلا أن الفريق السوداني فضل عليه اللاعب أنداي، ويتوقع أن يصل اللاعب التونسي إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لإكمال التفاوض مع الأزرق.