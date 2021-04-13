عقوبات غليظة على لاعبي الزمالك أبطال فيديو إهانة رموز الأهلي

على مدار الأيام الماضية، أثارت فيديوهات ظهر فيها لاعبي الزمالك إمام عاشور وأحمد علي وغيرهم يوجهون الإهانات لرموز النادي الأهلي، ما أثار غضب الجماهير، وطالب كثيرون بتدخل اتحاد الكرة لتوقيع العقوبات.
وفي تطور للأحداث على ضوء هذه الأزمة، قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك 12 مباراة، لكل منهما، عقب مراجعة مقاطع الفيديو التي تدين لاعبي الزمالك في إهانات للنادي الأهلي ورموزه.
قررت لجنة الانضباط إيقاف 7 لاعبين من فريق 99 بنادي الزمالك لمدة 8 مباريات لكل منهم، وذلك بعدما تقدم الأهلي بشكوي للجنة الانضباط ضد فريق الزمالك مواليد 99 علي خلفية احداث مباراة الزمالك والأهلي في قمة دوري الشباب.
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