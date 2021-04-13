انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون اليوم 2021 من الثلاثاء 13 إلي 19 ابريل – رمضان كريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021، على أن تكون سارية العروض المقدمة من ماركت كازيون حتى تاريخ 19 ابريل، الموافق من 1 إلي 7 من شهر رمضان المبارك 1442هـ، وكل عام وأنتم بخير، وذلك في جميع فروع كازيون مصر.

عروض كازيون اليوم رمضان 2021:

يعد هايبر كازيون من المؤسسات القوية التجارية فى جمهورية مصر العربية، والتى اعتاد عليها شريحة عريضة من المصريين، حيث تقدم متاجر كازيون مجلة إسبوعية تحتوى على عروض مخصصة وتخفيضات هائلة على المنتجات المنزلية وكذلك الغذائية بعروض أسعار مميزة وتنافسية تصل على بعضها إلى 60% خصم على القيمة الكلية للمنتج، كما يمّتلك “Kazyon market” عدد كبير من الأفرع الرئيسية والمنتشرة فى مختلف أنحاء البلاد.

عروض السوبر:

الأرز المشروبات الغازية العصائر. منتجات الألبان لوازم المطبخ. المعجنات بأنواعها. وجبات للأطفال. الشيكولاتة. المقرمشات. الحلويات. البسكويت. التوابل. جميع المعلبات. السمن. الزيوت. الفواكة- الخضروات الطازجة. منتجات التنظيف. السلع الباردة والمجمدة، منتجات العناية الشخصية.

والآن ينشُر “مصر فايف” عروض كازيون اليوم بمناسبة أول أيام رمضان المعظم 2021، والتي تتمثل في التالي: