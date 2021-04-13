/626961/الزمالك-يرفض-قرارات-اتحاد-الكرة-بشأن-الناشئين-ويقرر-الاستئناف
فى تطور جديد لأزمة لاعبي ناشئى نادى الزمالك الذين وجهوا سباب لرموز رياضية بالنادى الأهلى، أعلن نادى الزمال رفضه التام لقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
الزمالك يرفض قرارات اتحاد الكرة
ومن خلال بيان صحفى تم نشره على الموقع الرسمي لنادى الزمالك، أكدت الإدارة رفضها للقرار الذى أصدرته لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى، كما تقدمت باستئناف على القرارات التى تراها إدارة النادى عقابية
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فى البيان المنشور، رفضها التام العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا تجاه لاعبي فريق الشباب بالنادي.
وأبدت اللجنة انزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي.
وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.
عقوبات الناشئين
وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.
وفى ختام البيان المقدم من اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك، أكدت تقدمها باستئناف على العقوبات وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، حيث من حق لجنة الاستئناف اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يرفض قرارات اتحاد الكرة بشأن الناشئين.. ويقرر الاستئناف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.