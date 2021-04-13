مسلسل الطاووس يحتل التريند بعد حلقة الإغتصاب..تفاصيل

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مسلسل الطاووس الحلقة الأولى، بدأت الأحداث بحادث على إحدى الطرقات لتتهشم السيارة رجل فقير وإصابته بشكل بالغ ليتم نقله إلى المستشفى على إثرها، ومن ثم يهرول كمال الأسطول الذي يجسده الفنان جمال سليمان إليه ليستغل الحادث بطريقة ما لأجل الشهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الطاووس، بعدما احتل محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية ليدخل في منافسة مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل الطاووس الحلقة الأولى

تظهر سهر الصايغ التي تجسد شخصية الفتاه الفقيرة التي تدعى أمنية، حيث تعمل في النظافة داخل إحدى المتاجر لتنهي عملها وتذهب إلى الجامعة كي تحصل على نتيجتها ليغمرها الفرح بعدما تعلم نجاحها، إلا أن فرحتها لن تكتمل بسبب حاجتها للأموال لكي تستلم الشهادة.

تتلقى سهر الصايغ "أمنية" مكالمة هاتفية من قبل إحدى صديقاتها التي تبلغها أنهم في حاجة إليها داخل القرية التي تعمل بها الكائنة في الساحل الشمالي، وسرعان ما تبلغ أسرتها الصغيرة وتستعد للسفر لتستطيع توفير المصاريف التي تحتاجها لتأخذ شهادتها وتعمل من خلالها، فضلًا عن مصروفات الغسيل الكلوي لوالدها المسن.

اغتصاب سهر الصايغ في الطاووس

تسيطر حالة من الإنبهار على سهر الصايغ وصديقتها مع بدء إحدى الأفراح التي أقيمت داخل القرية المتواجدين داخلها، حيث يترك الثنائي مكانهما على أبواب الحمامات ليلتقطا الصور التذكارية بالقرب من إحدى الأفراح الفارهة التي يحضرها أصحاب النفوذ.

رأى إحدى الشباب الفتاتين ليبادروا بمضايقة سهر الصايغ بطلة مسلسل الطاووس، بعدما ذهبت صديقتها، ويأخذ منها هاتفها، الأمر الذي جعلها تذهب خلفه كي تأخذ هاتفها بعدما اقتحم خصوصيتها ولكنه يستشيط غضبًا وينكر ما حدث، لتهرول صديقتها وتأخذها.

تنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الطاووس، بذهاب تلك الشباب أبناء أصحاب النفوذ إلى الفتاه مستكملين مضايقتهم لها برمي هاتفها بينهما وهي داخل تلك الدائرة، ومن ثم يضع لها أحد الشباب منوم داخل العصائر ويعطيها الكوب في محالة منه لإنهاء تلك الحالة ويعتذر منها لتقع في الفخ، ويذهبون بها إلى إحدى الغرف داخل القرية.