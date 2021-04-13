رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تأثيث وحدات تطوير المناطق العشوائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

من جانبها؛ أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بقواعد بيانات مؤسسات الرعاية، فإن الوزارة انتهت من بناء قواعد بيانات تشمل الأطفال المقيمين بدور الرعاية (أيتام- بلا مأوى) والمسنين لتمكين ذويهم من التعرف عليهم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، موضحة أن إجمالى العدد الذى تم حصره بلغ 15500 فرد، كما أنه يتم إطلاق تطبيق منصة المفقودين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار برنامج تطوير المؤسسات، فقد تم تحديد التكلفة التقديرية لرفع كفاءة 40 مؤسسة رعاية للأطفال والكبار بلا مأوى بسعة استيعابية 5384 سريرا، على مستوى 19 محافظة بتكلفة نحو7مليارات جنيه.

وفى إطار دعم الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، فإنه تم استيفاء بيانات بأعداد الشباب فى مختلف المحافظات، وجار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة شقق سكنية لهم، وبالتوازى جار التنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتموين ، لضم الأيتام ضمن موازنة الحماية الاجتماعية.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة فى ملف إقامة وتطوير الحضانات، مشيرة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء دور حضانات جديدة لتقليص فجوة التغطية الحالية، وأنه جار إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 300حضانة جديدة، ورفع كفاءة 200 حضانة حالية، وتطوير بنيتها التحتية.

وأضافت: سيتم إنشاء حضانات إضافية فى المدارس ومراكز الشباب ومستشفيات التكامل، وجار تشكيل لجان من وزارات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لمعاينة الفراغات المتاحة التى من الممكن استغلالها وفقا لمعايير الجودة والمواصفات الأساسية لإنشاء وتأثيث الحضانات.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتنظيم عمل الحضانات غير المرخصة، وكذا تم اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن 0-4 سنوات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار إعداد أدوات التقييم.

وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، قالت الوزيرة إنه جار تدقيق واستكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة بدءا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الذين تقاضوا المنحة الرئاسية (1.6 مليون فرد) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجار تعیین فريق عمل للبدء فى تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية . ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتم اعداد مقترح صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمساندتهم خلال فترات انقطاع الدخل نتيجة ظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة كما تم اعداد دراسة إكتوارية بالشراكة مع وزارة المالية.

وبالنسبة لملف الجمعيات الاهلية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 مع 130من رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى ، و59 منظمة دولية غير حكومية، وتم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الالكترونية، وتم الانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى.

وأضافت أنه فيما يتعلق بميكنة المنظومة، فإنه تم إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلى والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية، وتم التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من توفيق الأوضاع والاشهار الالكترونى للجمعيات والمؤسسات المصرية وتصاريح المنظمات الاجنبية غير الحكومية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إنه فى إطار برنامج "فرصة" للتوظيف، فقد تم تمويل عدد 2220 مشروعا فى محافظات: كفر الشيخ والغربية والمنوفية وقنا بتمويل 36 مليون جنيه، كما تم تمويل 1850 مشروعا بتكلفة 20 مليون جنيه فى أربع محافظات حدودية هى: شمال سيناء، وجنوب سيناء ، والبحر الأحمر ومطروح، فضلا عن أنه تم تأسيس الوحدة المركزية للتدريب والتوظيف، وتم عقد جلسات استشارات مهنية، وتم توظيف عدد 207أشخاص فى المحافظات المستهدفة.