صور.. بعد توقف 30 عامًا.. مدفع رمضان يعود للحياة من جديد بالقلعة

جدة - نرمين السيد - عاد مدفع رمضان للحياة مرة أخرى مع أول أيام رمضان، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، معلنًا الإذن بالإفطار مرة أخرى، وذلك بمكانه التاريخى بساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة كما كان قديمًا، وذلك بعد قيام وزارة الآثار بترميمه ليعود انطلاقه من جديد، منوهًا للصائمين عن موعد الإفطار.





وكانت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، أكدت أن أعمال ترميم المدفع جاءت فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبى، لافتة إلى أن المدفع سوف يضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل يوم طوال شهر رمضان. ويضمن الحفاظ على التراث الأثرى للقلعة وفي نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل لمسافة بعيدة.

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