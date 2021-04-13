/626964/مايا-دياب-أنا-لست-نمبر-وان-ولكن-أتواجد-في-الصف-الاول

قالت النجمة اللبنانية مايا دياب، أنها تحاول أن تتفوق على الشطان، مُفسرة راي الجمهور أنها إنسانة جريئة ومغروة، هو إجابتها على المواضيع بكل جراءة دون تحيز لأحد.

وأشارت مايا دياب خلال إستضافتها ببرنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور، أنها لا تعتبر نفسها ممثلة، لأنها خاضت التمثيل كمجرد تجربة، وعن خوضها أكثر من تجربة" تمثيل وتقديم برامج وفاشيونستا" قالت مايا دياب أنها تريد أن تكون إنسانة ناجحة في حياتها.

وردت النجمة البنانية مايا دياب على سؤال كونها “نمبر وان” المطربات، قالت أنها ليست نمبر وان ولكنها متواجدة بالصف الأول، وهذا لا يفسر أن اقوم بتصنيف نفسي كنمبر وان.

وتابعت داب، أن أكثر ما يرعبها كونها إنسانة مشهورة، هو عدم القدرة على إستغلال شهرتها أو مالها،وهذا امر مر به الكثير من الفنانين، قائلة" ان تمتلك شهرة هو أمر ليس بالهين"

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.