هالة صدقى: ماعنديش مانع ألبس «مايوه» فى الأفلام.. وجوازاتى فاشلة

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تحدثت الفنان هالة صدقي خلال برنامج «شيخ الحارة» عن عدد من المواقف التى حدثت معها خلال عملها السينمائي والدرامى، ومنها ما يتعلق بطموحاتها المقبلة.
هالة صدقى: مستعدة ألبس مايوه فى أعمالي
وقالت الفنانة هالة صدقى:" عطلتنى مشاكلى الشخصية والعائلية كثيرًا عن العمل، لكننى تمكنت من تجاوزها ولازلت أقدم أعمال ناجحة، والدليل وجودى حتى الآن.
هالة صدقى: جوازاتى فاشلة
وتابعت الفنانة المصرية هالة صدقى:" لم تكن اختياراتي فى جوازاتى ناجحة بل كانت فاشلة، والسبب يرجع للظروف ولشخصيتي ولأمور أخرى كثيرة".
وعن ارتداءها «للمايوه» أكدت الفنانة هالة صدقى، أنها لا تمانع فى ارتداءه حاليًا، لأنه الرداء الوحيد الذى من المفترض أن ترتديه عند نزول المياه.
جاء ذلك خلال لقاء الفنانة هالة صدقي مع المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الخامس من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع على قناة «القاهرة والناس»، الساعة السادسة والنصف مساءً.
وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، قالت:” هو مخرج شاطر ويعلم أدواته، وأنا أوافق تمامًا على العمل معه، وكنت على تواصل معه خلال وجوده فى فرنسا، ولا أفضل توجيه اتهامات تسئ له.
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