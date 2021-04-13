مايا دياب: لو لبست خيش هكون أنا الأجمل

أكدت المذيعة مايا دياب، أنها ليست مغرورة ولكن لديها ثقة بالنفس ، مؤكدة أنها لا تقارن بغيرها وتختلف عن الاخرين، قائلة " لو لبست خيش هكون أنا الأجمل"
النجمة اللبنانية مايا دياب
وأضافت دياب، في حوارها في برنامج العرافة على قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعشق الرجال وأن الرجال الأذكياء هي من تكملنا بالحياة ، موضحة ان أهم صفة في الرجال بالنسبة لها هي الاحتواء .
وتابعت دياب، أن الفنان يضطر للكذب إذا كان رأيه مخالف لاعتقادات المجتمع وأهوائهم ، موضحة أنها لا تكذب ولا تخدع غيرها من الجماهير بصورة غير حقيقية.
ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.
ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.
الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.
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