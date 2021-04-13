انهار الفنان أحمد سعد، بعدما اندفعت اللعبة التي كان يستقلها داخل مدينة الألعاب إلى أعلى بشكل مفاجىء، ليبدأ في الصرخات وبجواره رامز جلال الذي تعمد مضايقته بعدد من الطرق منها الروائح الكريهة التي انبعثت داخل اللعبة، وطفايات الحريق.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج رامز عقله طار الذي كان أحد ضحاياه الفنان أحمد سعد، حيث أبرحه ضربًا حينما أدرك الفخ الذي وقع قيه.

انهيار أحمد سعد في رامز عقله طار

شهدت الحلقة الأولى سيل من السباب بعدما أدرك الفنان أحمد سعد المأزق الذي وقع داخله بعد تعطل اللعبة التي كان بداخلها مع مجموعة مختارة من الشباب، من ضمنهم الفنان رامز جلال.

تم تصوير البرنامج في السعودية بعد إيهام الضيف بأنه مدعو للمشاركة في حفل افتتاح مدينة ملاهٍ جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات مع الإعلامي سعد عسيري، وذلك قبل أن يلتقي مع المذيعة سارة مراد قبل المقلب.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من النجوم في برنامج رامز عقله طار خلال عرض البرومو الرسمي، والذي من بينهم الفنان محمد هنيدي، احمد مالك، دينا الشربيني، ملك قورة، نسرين طافش، الفنانة الكوميدية "ويزو"، محمد عبدالرحمن، والمطرب الشعبي حمو بيكا، سمية الخشاب، أحمد سعد، ريهام حجاج، جميلة عوض، بالإضافة لعدد من نجوم كرة القدم من بينهم رمضان صبحي، جنش، محمد مجدي قفشة و مروان محسن.