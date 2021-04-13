هالة صدقى لـ «شيخ الحارة»: أنا عايزة راجل

الفنان هالة صديقى فجرت العديد من التصريحات الجريئة والمفاجأة بشأن حياتها المهنية والفنية، وذلك خلال برنامج «شيخ الحارة» والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى.

هالة صدقى: عايزة راجل يحتويني

وبعدما كشف شيخ الحارة عن علاقة بين الفنانة هالة صدقى، عن علاقتها بأحد الرجال، والذى طلب منها الزواج، حيث قالت:" كان أصغر مني بـ 5 سنوات وأكثر، ورغم إلحاحه إلا أننى رفضت لأنى عايز راجل يحتويني مش أنا اللى احتوية.

هالة صدقى: أنا عايزة حد يحتويني مش العكس

وتابعت الفنانة هالة صدقى، أنا احترمت مشاعره ورغبته فى الزواج مني، لكني شوفت أنه غير مناسب بالنسبة لسنى.

الفنانة هالة صدقي، هى من مواليد 15 يونيو 1961، وعملت عدد من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلما.ً

كما تعرضت لأزمة شهيرة مع زوجها السابق مجدي وليم انتهت بالخلع بعد تغير مذهبها من القبطية إلى السريانية، وهي حاليا متزوجة من المحامي سامح سامي زكريا.

تقدم المخرج إيناس الدغيدي، برنامج «شيخ الحارة» هذا العام للموسم الثاني على التوالى، وتفتح أبرز الحكايات المتعلقة بحياة الفنانيين والفنانات.