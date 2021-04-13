/626971/مايا-دياب-أنا-ممنوعة-من-دخول-أمريكا-لإتهامي-بالإرهاب

أكدت الفنانة مايا دياب، أنها ممنوعة من دخول أمريكا ومتهمة بالارهاب، مؤكدة أنها لا تستطيع دخول أمريكا طوال حياتها ولا تعرف الأسباب حتى الان.

عدم وجود أسباب

وأضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب، في حوارها في برنامج العرافة على قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة، أن السفارة اللبنانية لم توضح الأسباب الخاصة بمنعها من دخول أمريكا.

كانت الإعلامية بسمة وهبة، قد نشرت البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.