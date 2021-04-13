صور.. المصريين الأحرار يكرم المشاركين فى دورة اضطراب التوحد بمطروح

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وقد تتضمن التدريب خلال الأيام الثلاثة على التعريف باضطراب التوحد، وناقش اليوم الأول أسباب وأعراض ذلك.
وتضمن اليوم الثانى درجات التوحد، طريقة التعامل التدخل المناسب وباليوم الثالث تطرق إلى المتلازمات والتشخيص.
فيما اختتمه سلطان الشيخ الزعيرى أمين الحزب بمطروح، بكلمة له وتوزيع الشهادات على المشاركات فى التدريب متمنيا لهم دوام التوفيق.
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