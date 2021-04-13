صور.. المصريين الأحرار يكرم المشاركين فى دورة اضطراب التوحد بمطروح

جدة - نرمين السيد - أنهى حزب المصريين الأحرار فعاليات الدورة التدريبية، بعنوان "اضطراب التوحد"، والتى انطلقت على مدار ثلاثة أيام، لأسر أطفال التوحد والأخصائيين فى مجال التربية الخاصة لتوعية أسر التوحد وكيفية التعامل معه.





وقد تتضمن التدريب خلال الأيام الثلاثة على التعريف باضطراب التوحد، وناقش اليوم الأول أسباب وأعراض ذلك.

وتضمن اليوم الثانى درجات التوحد، طريقة التعامل التدخل المناسب وباليوم الثالث تطرق إلى المتلازمات والتشخيص.

فيما اختتمه سلطان الشيخ الزعيرى أمين الحزب بمطروح، بكلمة له وتوزيع الشهادات على المشاركات فى التدريب متمنيا لهم دوام التوفيق.