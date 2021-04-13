جامعة الأزهر تبحث آفاق التعاون مع مدير معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، مع الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات سبل التعاون بين الجامعة والمعهد فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب طلاب وخريجى الجامعة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.





وقال الدكتور الشربينى، خلال اللقاء، "إن الجامعة بتوجيهات رئيسها فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، تسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، والتى يأتى على رأسها معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بوصفه أكبر المراكز التى توفر التدريب والتأهيل لخريجى الجامعات". وأضاف أن الجامعة بصدد عقد بروتوكول مع المعهد؛ لتقديم خدمات متكاملة لشباب الجامعة، تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر، كما تم بحث إنشاء مركز تدريبى تابع للمعهد داخل الجامعة، إضافة إلى تدريب شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ليكونوا نواة للتدريب المشترك بين المعهد والجامعة.

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