البابا تواضروس يلتقى المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية بمصر وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية فى مصر وإفريقيا.





وضمت المجالس :

- القاهرة وأفريقيا برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ "اعتذر بسبب الظروف الصحية".

- الإسكندرية وبحرى برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

- الصعيد برئاسة نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

حضر الاجتماع أعضاء كل مجلس من الآباء الكهنة واالمحامين والطبيبات، كما شارك فى الاجتماع ثلاثة من الآباء الأساقفة الذين سيتولون مسؤولية هذه المجالس فى دورته الثالثة والتى من المقرر أن تبدأ فى يوليو 2021، لمدة 3 سنوات وهم: "الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، للصعيد، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحرى، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وإفريقيا".

واستعرض قداسة البابا مع الحاضرين أعمال المجالس خلال الدورة الحالية، وأهم التحديات والمشكلات التى واجهتهم، وقدموا بعض الخبرات العملية، حيث قامت المجالس الإقليمية الثلاثة بدراسة حوالى 5 آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية خلال الدورة الحالية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة توصيات سيتم تطبيقها فيما هو قادم.

وتوجد 3 مجالس إقليمية أخرى للأحوال الشخصية خارج مصر، فى كلٍ من أمريكا وأوروبا وأستراليا سيتم عقد لقاء تنسيقى لها قريبًا.