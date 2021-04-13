صور .. المصريين الأحرار يُشيد بجهود القصر العينى فى رعاية المرضى 

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة خدمة المواطنين المركزية بحزب المصريين الأحرار، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القصر العينى بدعوة كريمة من الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى وأستاذ طب الأطفال لتفقد التجديدات والتطوير التى طرأت على أحد المؤسسات الطبية الهامة فى مصر.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لدعم ومساندة الأطقم الطبية وفتح مجال التعاون والتنسيق مع المسؤولين.

ضم وفد الحزب أعضاء الهيئة العليا وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية، كمال عجيب مساعد رئيس اللجنة، وسمير زكرى مسؤول قطاع الصعيد، وأيضا أمينة محمد عضو لجنة خدمة المواطنين المركزية.

وعقب استقبال حافل عرض وفد الحزب آليات عمل لجنة خدمة المواطنين هدفها الرامى لخدمة الشارع المصرى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الطبية والخدمية وغيرها والعمل الدؤوب على حل المشاكل.

فيما، رحبت الدكتورة هالة صلاح الدين بزيارة وفد الحزب، وشرحت التطويرات بدأ من المعامل وقاعات الامتحانات والمدرجات، وتحويلها إلى مركز امتحانات إلكترونية، وإنشاء مبنى طوارئ جديد به 123 سرير جديد، وتجديد المستشفى اليابانى.

كما تطرقت عميد قصر العينى، إلى تجديد قسم القلب والكلى وتشييد وحدة جديدة لزراعة الكلى، وتجديد البنية الأساسية على أعلى مستوى بتكلفة 38 مليون جنيه، وأجرى الوفد جولة لتفقد التطويرات والأماكن التراثية المهمة فى القصر العينى وتفقد المرضى.

وأعرب وفد الحزب عن شكره وامتنانه للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وأثنى المصريين الأحرار على سير عمل قصر العينى والاهتمام ورعاية المرضى، وتوفير أحدث الأجهزة والخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية وأيضا التغذية الصحية لهم.

وأكد الحزب أن عميد القصر العينى تبذل جهود مضنية لخدمة المرضى وإحداث تطوير للقصر مع رعاية مشمولة من الدكتور محمد الخشت.