مفتى الجمهورية: تجديد نية الصيام كل يوم هو الأفضل وعقدها للشهر جائز

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - إن تجديد نية الصيام هو الأفضل، وينبغى على الصائم الاجتهاد فى الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستلهام المواعظ من الصيام .





وقال مفتى الجمهورية فى فتاوى له اليوم ـ حول حكم تجديد نية الصيام ، وحكم صلاة التراويح فى البيوت خوفًا من التزاحم وخشية الإصابة بفيروس كورونا- الأفضل أن يعقد الصائم النية كل ليلة ويمكن أن ينوى عن الشهر فى أول ليلة من رمضان، داعيا المسلمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته.

وأوضح مفتى الجمهورية فى إجابته على سؤال حكم تجديد نية الصيام فى كل ليلة قائلا: "إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالى رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فليفعل فى أول ليلة من رمضان وأنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها".

وعن حكم صلاة التراويح فى البيوت خوفًا من التزاحم وخشية الإصابة بفيروس كورونا، فقال: أدعو جميع المسلمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الحكومات من أجل المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، مشددًا على أن الالتزام بهذه التعليمات واجب شرعًا فى حالة إذا سُمح بصلاة التراويح فى المساجد.

وأضاف مفتى الجمهورية أنه: يجوز أن تصلى صلاة التراويح فى البيوت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد، مشيرًا إلى أن رسول الله قد أداها فى بيته وفى المسجد؛ فصلاة التراويح يمكن أداؤها فى البيت أفرادًا أو جماعة على مستوى أفراد الأسر الصغيرة، وهذا أمر متفق على مشروعيته بين العلماء؛ وإنما وقع الخلاف بينهم فى الأفضل: صلاتها فى البيت أو المسجد، وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر لا دخل له فيه (كالخوف من الاختلاط بسبب انتشار الوباء، أو نتيجة تقليل أعداد المصلين)، فله أجر فعله قبل العذر.