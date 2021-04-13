اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجهمورية فى اليوم الأول من رمضان

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الأولى من برنامج اللهم أعنا، على الراديو 9090 اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الأولى من برنامج اللهم أعنا، على الراديو 9090 اليوم الثلاثاء. ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة الأولى: "اللهم رمضان فرجاً من كل هم، ونهايةً لكل ابتلاء، وعتقاً من النار، ونوراً يضىء عتمة قلوبنا يا جبار".

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