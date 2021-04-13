خالد النبوي في 2020 وأيتن عامر في 2021..أزمات افتعلتها ريهام حجاج خلال مسيرتها

/626973/خالد-النبوي-في-2020-وأيتن-عامر-في-2021أزمات-افتعلتها-ريهام-حجاج-خلال-مسيرتها

افتعلت الفنانة ريهام حجاج صراع جديد مع الفنانة أيتن عامر، حيث جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنقلب رأسًا على عقب في الساعات الأخيرة بسبب مسلسلها الرمضاني كل مانفترق.

دوت الخليج يرصد لكم سبب خلاف آيتن عامر مع الفنانة ريهام حجاج خلال الساعات الماضية، فضلًا عن الأزمات والصراعات خلال مسيرتها.

أزمة ريهام حجاج مع آيتن عامر

بدأت أزمة ريهام حجاج مع أيتن عامر باعتراض الأخيرة على قيام ريهام بتعديل المشاهد الخاصة بمسلسل كل مانفترق، ومسح بعض المشاهد التي تظهر فيها أيتن.

كتبت آيتن عامر، على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، معترضة: "سأخبر الله بكل شيء ربنا أكيد عارف، طيب سأخبر الوسط بكل شيء، إيه ده الوسط برضه عارف! إذن سأخبر الجمهور والله المستعان".

لترد عليها الفنانة ريهام حجاج ساخره: "عشنا وشوفنا إن أخت البطل إللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

أزمة ريهام حجاج مع المخرج كريم العدل

وكانت ريهام حجاج سبب في انسحاب المخرج كريم العدل وكاتب السيناريست محمد أمين راضي من مسلسل لما كنا صغيرين، وذلك بعد اعتراض حجاج على البرومو الرسمي للمسلسل وتدخلها لإجراء بعض التعديلات عليه أثناء كواليس التصوير، فعلم مخرج العمل، كريم العدل بما فعلته ريهام فثار غضبه لترد عليه ريهام قائلة: "بفلوسي".

أزمة ريهام حجاج مع خالد النبوي

لم تكن هذه المرة الأولى لريهاج حجاج تفتعل أزمة بسبب عمل درامي، فدرات نفس المشاجرة العام الماضي أثناء عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تم عرضه في رمضان 2021.

حيث دخلت الفنانة ريهام حجاج مشاجرة مع الفنان خالد النبوي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور النبوي في البوستر الدعائي لمسلسل لما كنا صغيرين، واقفًا خلف ريهام حجاج فقام النبوي بالاعتراض وكتب بوست ليوضح فيه إن مشواره الفني أكبر من ريهام حجاج.

ووصلت شركة الإنتاج في النهاية إلى حل مرضي لجميع الأطراف فنشرت بوستر دعائي يظهر فيه خالد النبوي ومحمود حميدة في المقدمة وتتوسطهم ريهام حجاج.

مسلسل كل مانفترق

الجدير بالذكر أن مسلسل "كل مانفترق" يدور حول شقيقتين إحداهما تتميز بالحكمة والعقل بينما تتميز الأخرى بأنها مندفعة وتميل إلى التمرد، وقصة محمد أمين راضي، وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد.