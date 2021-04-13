/626974/مايا-دياب-أحب-رد-الخيانة-بالخيانة-ولكن-ده-ترخيص-للنفس

أكدت المذيعة والفنانة مايا دياب، أن معظم الخيانات تكون ناتجة عن عوامل نقص في الرجل، وعدد الرجال المخلصين قليل جدًا متابعة "أحب أرد الخيانة بالخيانة ولكن ده ترخيص للنفس"

وتابعت خيانات الصديق أصعب من خيانة الحبيب، موضحة أن خيانة الحبيب تكون متوقعة، لوكن خيانة الصديق تجرح القلب، وثقتي في الحبيب نسبتها 1%".

وعن حبها لجينفر لوبيز، قالت الفنانة مايا دياب، أنها تعشقها ، ولكن أرفض أن يقال عني جينفر لوبيز، لاني “ مايا دياب”

واضافت دياب، في حوارها في برنامج العرافة على قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه لا تشعر بالأمان، حيث أن لديها قلق من المستقبل كما أن وضع وطنها لبنان والأزمات التي مرت بها على مدار سنوات تفرض ذلك.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.