/626976/فودافون-تعيد-شريهان-للشاشة-من-جديد-وتتصدر-التريند-بسبب-أجرها-الباهظ

تصدرت الفنانة الاستعراضية شريهان التريند في وقت قصير جدًا منذ عرض قناة MBC مصر إعلان فودافون، أثناء فواصل برنامج رامز عقله طار، ورحب بعض المشاهدين بظهورها حتى وإن اعترض البعض عن فكرة الإعلان.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل ظهور شريهان في إعلان ڤودافون وتصدرها الترند، فضلًا عن تفاصيل أجرها مقابل الاعلان.

كانت لطلة شريهان على الشاشة مرة أخرى بهجة من نوع خاص، نالت إعجاب الكثير وأشادوا برشاقتها وروحها الطفولية التي تتمتع بها.

تفاصيل إعلان ڤوداڤون

عرض إعلان ڤوداڤون بعض التفاصيل المأخوذة من حياة شريهان الحقيقية، فبدأته شريهان بموسيقى ألف ليلة وليلة التي كانت تجسد قصته، ثم انتقلت إلى مشهد الحادث نسبة إلى ماتعرضت له عام 1989 والذي تسبب لها في إصابة خطيرة جعلتها تمتنع عن التمثيل.

أجر شريهان من فودافون

حصلت شريهان على 2 مليون دولار مقابل ظهورها على الشاشة مرة أخرى لتبث في روحنا البهجة والسرور، الأمر الذي

شريهان توجه رسالة للجمهور

وكانت قد وجهت شريهان رسالة لجمهورها قبل عرض الاعلان فكتبت على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "هو العمر به كم ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟"، أنا أعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وتابعت:"وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقول لكم أنا متشكرة أكتر من جدًا، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني، شكرًا و100 مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بداية من أصغر مولود ومواطن مصري وصولًا لآخر إنسان في العالم".

واختتمت شريهان رسالتها لجمهورها: "شكرا.. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة".

آخر أعمال شريهان

الجدير بالذكر، أن آخر فوازير رمضان قدمتها شريهان كان في عام 1993 باسم "حاجات ومحتاجات"، بينما كان آخر ظهور فني لها على شاشة السينما من خلال فيلم "العشق والدم" من إنتاج 2002، وشاركها بطولته الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي.