الصحة تكشف خطوات الحماية من الإصابة بكورونا أثناء صلاة التراويح 

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة إنفوجراف ، يتضمن خطوات للحماية من الإصابة بعدوى كورونا أثناء صلاة التراويح وذلك من خلال :

1- احرص على ارتداء الكمامة.

2- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

3- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت وجود ارتفاعات يومية فى أعداد الإصابات بقيروس كورونا يصل قراية الـ 10% يوميا محذرة من التجمعات العائلية في شهر رمضان، مؤكدة أن الزحام وعدم التباعد والتزاور يرفع فرص نقل العدوى مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحذر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من التجمعات العائلية خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه يجب الالتزام بكل إجراءات مكافحة العدوى، التى منها الكمامة والتباعد وتطهير الأسطح وغسيل اليد مشيرا إلى أنه يجب الذهاب فورا للمستشفيات عن الشعور بأعراض حتى وإن كانت بسيطة على أن بحدد الطبيب خطة العلاج.

وكشف الدكتورعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن السبب فى ارتفاع مصابى فيروس كورونا في عدد من المحافظات خاصة الصعبد بسبب عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية في الأفراح والمناسبات المختلفة.