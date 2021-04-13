المفتي: يجوز صلاة التراويح في البيوت خشية الإصابة بكورونا  

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز أن تصلى التراويح في البيوت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد.

وأضاف شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «كُتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تجوز صلاة التراويح في البيت إذا خاف المسلم على نفسه من الاختلاط في ظل وجود الوباء.

وتابع:" من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر كورونا فله أجر فعله قبل العذر ".

وأردف: أدعو جميع المسلمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومات من أجل المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، مشددًا على أن الالتزام بهذه التعليمات واجب شرعًا في حالة إذا سُمح بصلاة التراويح في المساجد.

وأضاف فضيلته أنه: يجوز أن تصلى صلاة التراويح في البيوت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد، مشيرًا إلى أن رسول الله قد أداها في بيته وفي المسجد؛ فصلاة التراويح يمكن أداؤها في البيت أفرادًا أو جماعة على مستوى أفراد الأسر الصغيرة، وهذا أمر متفق على مشروعيته بين العلماء؛ وإنما وقع الخلاف بينهم في الأفضل: صلاتها في البيت أو المسجد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر لا دخل له فيه (كالخوف من الاختلاط بسبب انتشار الوباء، أو نتيجة تقليل أعداد المصلين)، فله أجر فعله قبل العذر.