مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان و موعد اذان الفجر حسب إمساكية دار الإفتاء المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - مع قدوم شهر رمضان المبارك، يرغب معظم المسلمين معرفة مواقيت الصلاة لشهر رمضان 2021 وهو الوقت المحدد لموعد أذان الفجر وقت السحور وكذلك موعد صلاة المغرب، حيث تعتبر أوقات صلاة المسلمين من أهم الأمور لأنها تحتوي على أوقات ومواعيد جميع الصلوات، كما يمكن من خلالها التعرف على توقيت الإمساك والإفطار.

شهر رمضان المبارك فيه خير كثير وفرصة للمسلمين من أجل زيادة الأجر والثواب والاجتهاد في العبادة، وتوجد الكثير من الفوائد من صيام رمضان فهو شهر التوبة وقراءة القرآن ومغفرة الذنوب والعتق من النار، أبواب التوبة مفتوحة والدعاء مستجاب للصائم، ينتظر المسلمون في شهر رمضان بشغف ليلة القدر ليلة نزول القرآن، فوجب على كل مسلم ومسلمة استغلال هذا الشهر في قراءة القرآن والعبادة وفعل الخير.

مواقيت الصلاة رمضان 2021 حسب دار الإفتاء المصرية

تعتبر إمساكية رمضان من أهم المواضيع التي يبحث عنها المسلمون وبالضبط في شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بالصلاة خاصة موع أذان الفجر اليومي في شهر رمضان وباقي مواعيد الصلاة، والكل يعلم أن دخول رمضان المبارك على المسلمين حدث هام وهو شهر المغفرة والغفران، وصيامه ركن من أركان الإسلام.

فكرة الإمساكية الخاصة بمواقيت الصلاة

إذا عدنا للماضي نجد أن الفكرة الخاصة بامساكية رمضان قد بدأت في الظهور العهد العثماني، وكانت عملية طباعة أوقات الصلاة في مصر على ورقة تحمل اللون الأصفر، ومن ذلك الحين بدا التعامل والتداول هذه الإمساكية قبل دخول شهر رمضان المبارك من كل عام وتحتوي على مواقيت الصلاة في سائر الأيام.