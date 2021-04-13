عبد المنعم إمام: الشعب المصري فى وادي والحكومة فى وادي آخر «فيديو»

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علق النائب عبد المنعم إمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المال 2019/2020، والذى وافق عليه البرلمان.

وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب:” هناك توسع فى عدد مستشاري عدد من القطاعات، حتي بلغت 54 مستشارا فى وزارة الإسكان، مؤكدًا على أن عدد كبير من الوزارات تستعين بمكاتب استشارية بالرغم من وجود 10مراكز بحثية داخل الموازنة العامة للدولة، مثل المركز القومي للبحوث والمركز القومي للنقل، وبالتالي لابد من تطوير هذه المراكز للاستفادة منها أوغلقها لأنها تمول ولا تستخدم وهذا أمر مرفوض.

عبدالمنعم إمام: الموازنة الجيدة هى التى يكون حجم التعديل فيها لا يتجاوز 25%

وأشارعبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إلي أن الموازنة تقديرية والحساب الختامي يراجع بدوره دقة الموازنة العامة، لافتا إلي أن العرف الحسابي يشير إلي أن الموازنة الجيدة هى الموازنة التي يكون حجم التعديل فيها لا يتجاوز 25%.

عبدالمنعم إمام يشير إلى انخفاض مكافأة المدرسين المتفرغين

وتابع عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن مكافأة المدرسين المتفرغين بالجامعات انخفضت بنسبة 94%، متسائلا هل الحكومة لا تعرف عدد المدرسين المتفرغين لديها وأنها تضع التقديرات علي أساس غير سليم ؟ وهل هذا يجعلنا نشك فى بيانات الحكومة مثل العمالة المنتظمة وغيرها.

واستكمل امين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام، إن الحافز الإضافي تم تعديله بنسبة الربط 5000% ،مؤكدا على أن الحساب الحكومي فى لضبط الموازنة والحساب الختامي، مشيرًا إلي الخلل الواضح فى اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الإقتصادية الحساب الختامي الخاص بها.

ولفت عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك 83 مليون جنيه فى حساب الحزب الوطني الديمقراطي و 2مليون جنية فى حساب حزب الحربة والعدالة ولم تضمها وزارة المالية فى الموزانة العامة، مشيرا إلي أن هذه الأحزاب تم حلها بحكم قضائي.

وأضاف عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب:” الحكومة تدخل قضايا تخسرها ومن ثم تدفع تعويضات، مؤكدًا على أن طموحات المصريين فيما يتعلق بترشيد الإنفاق فى وادي والحكومة فى وادي آخر، مما يستلزم الرشادة فى الحساب الختامي، مؤكدًا على رفضه باسم حزب العدل الحساب الختامي للحكومة للعام المالي الماضي.

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، إنه فى الأعوام القادمة لابد من استخدام الموارد بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن الآثار الاقتصادية لجائحة كرونا كانت كبيرة، حيث أن الحساب الختامي تضمن 3 شهور منذ انتشار جائحة كرونا، وأن الموزانة العامة والإنفاق تم فى 9 شهور، مؤكدًا على الرقابة الشديد من قبل مجلس النواب، ومشيرًا إلي قول الرئيس أن البرلمان جاء ليراقب أكثر مما يشرع.