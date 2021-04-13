/626977/عمرو-أديب-عن-إعلان-شريهان-الوحيدة-الي-نجحت-تقومني-من-على-الفطار

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بظهور الفنانة شريهان في إعلان فودافون، وخاصة مع بداية شهر رمضان الذي يرتبط بوجه شريهان ليعيد الجمهور إلى فوازيرها التي لها طابعا الخاص.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب، بعد ظهور الفنانة شريهان التي تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق عمرو أديب بعد ظهور شريهان

كتب عمرو أديب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: "الوحيده اللي نجحت تقومنى من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الاطفال . شريهان وبس. وطبعا رجعت اكمل اكل تاني".

تصدر شريهان مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في إعلان فودافون لتحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إعلان شريهان الجديد

كتبت شريهان على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: "هو العمر به كم ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟"، أنا أعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

تناول إعلان شريهان الجديد قصة حياتها على هيئة العروض الإستعراضية التي خطفت أنظار وقلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك عدد من الجماهير الذي لن يتعرف على القصة بشكل جيدًا لتزداد عدد التساؤلات عبر منصات السوشيال ميديا حول مقصد شريهان في إعلان فودافون الجديد.