تقدم بايرن ميونخ مع نهاية الشوط الأول

أحرز تشوبو موتينج، رأس حربة نادى بايرن ميونخ الألماني، الهدف الأول، لمبارة الإياب التى تجمع فريق باريس سان جير مان الفرنسي، والعملاق الألمانى بايرن ميونخ.

بايرن ميونخ يحرز الهدف الأول

وكان الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، قد تغلب على بايرن ميونخ فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى لقاء مثير تألق فيه اللاعب إمبابى

رعونة لاعبي باريس سان جيرمان

وبعد هجمات متتالية من الفريق الفرنسي، فشل فى إحراز الأهداف بسبب رعونة المهاجمين، وفى إحدى الهجمات المرتدة تلقى اللاعب نشوبو موتينج، الكرة ليحرزها بسهولة فى شباك الحارس نافاس.

وشهد اللقاء هجوم ضاغط للفريق الفرنسي منذ بداية اللقاء، لكن غابت الأهداف عن الشوط الأول، واصطدمت كرة فى العرض من اللاعب نيمار، كان قد مررها الفرنسي الدولى كيليان إمبابي.

وتتناوب الهجمات بين الفريقين، وكانت التشكيلة التى بدأ بها النادى الفرنسي، باريس سان جيرمان، والفريق الألماني بايرن ميونخ كالتالى:

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أمادو ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، دانيلو، كولين داجبا.

خط الوسط: إدريسا جويي، ليوناردو باريديس، جوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، أنخيل دي ماريا.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ألفونسو ديفيز، ،كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ليوري ساني، توماس مولر، تشوبو موتينج.