/626979/مصريون-ضد-الارهاب-تهنئ-بن-راشد-وبن-زايد-بمناسبة-شهر-رمضان-الكريم

أصدرت حملة مصريون ضد الاهارب برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا هنأت فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والشعب الاماراتى الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

قال النجار أنه يطيب لى وأعضاء الحملة أن نتقدم لفخامتكم والحكومة وللشعب الاماراتى العظيم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا لفخامتكم ولدولة الامارات العربية الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل مكروه وسوء .

ووتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

الرئيس يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية" داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.