صور .. حقوق المنيا تطلق مباردة الشهيد المنسى لإفطار صائم

جدة - نرمين السيد - وقام الطلاب حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصور الشهيد أحمد المنسى، بالذهاب إلى العديد من المواطنين فى مقر عملهم أوغيره، ليتشاركوا معاهم فرحة الإفطار والمشاركة المجتمعية.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم للمشاركة فى العمل الاجتماعى الذى يؤكد على دور الجامعة فى خدمة المجتمع ومشاركة جميع فئاته المناسبات المختلفة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون الجنائى بالكلية.
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