غدًا.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع المبعوث الأممى إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غداً الأربعاء، مباحثات مع السيد يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا.



جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غداً الأربعاء، مباحثات مع السيد يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى ليبيا والجهود التى تبذلها مصر لضمان أمن واستقرار ليبيا.

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