جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًّا، الخميس الموافق يوم 13 من شهر مايو المقبلة.
وأضاف: "إن هلال شهر "شوال" سيكون قد ولد يوم 11 من نفس الشهر ، في تمام الساعة التاسعة مساءً ، ويكون طول الشهر وفقا للحسابات الفلكية 29 يومًا".
وتكون صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا ، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
كان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، إن شهر رمضان هذا العام 30 يوماً ، على أن تكون آخر أيامه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم.
وتكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، حيث يكون موعد الإفطار واذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 21 دقيقة.
وأطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام سيوافق آخر أيامه ، حيث تطول مدة الصيام فيه بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول ، لتقام ستقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:40 دقيقة بدلا من 6:21 دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر 13 مايو المقبل.. ورمضان 30 يومًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.