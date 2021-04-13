البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر 13 مايو المقبل.. ورمضان 30 يومًا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًّا، الخميس الموافق يوم 13 من شهر مايو المقبلة.

وأضاف: "إن هلال شهر "شوال" سيكون قد ولد يوم 11 من نفس الشهر ، في تمام الساعة التاسعة مساءً ، ويكون طول الشهر وفقا للحسابات الفلكية 29 يومًا".

وتكون صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا ، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

كان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، إن شهر رمضان هذا العام 30 يوماً ، على أن تكون آخر أيامه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم.

وتكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، حيث يكون موعد الإفطار واذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 21 دقيقة.

وأطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام سيوافق آخر أيامه ، حيث تطول مدة الصيام فيه بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول ، لتقام ستقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:40 دقيقة بدلا من 6:21 دقيقة.